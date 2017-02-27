angra написав:
Зачем вы задаете глупые вопросы? Вы же знаете что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан
Вы просто не осознаете, что они не глупые, а практичные.
Вопрос не в существовании самого ограничения,
а в фактической его реализации.
Ничто так не пугает человека, как ограничения.
И пока кто-то искал безопасности на западе страны, кто-то искал отсутствия вездесущих ограничений уже вне этой же территории.
Так же как, кто-то не придерживался даже "масочного" режима, в том время, как целые города были отрезаны от сообщения.
Каждый вопрос можно решить по-разному и результат
влияния на людей и их реакция будет соответствующей.
Думаю, этого достаточно для понимания важности, продуманной
стратегии в первую очередь на фин. рынке.
Резюме: Деньги ограничили в выезде, как мужчин призывного возраста.