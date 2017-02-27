Починає діяти з................21.04.2022...........22.04.2022
дата розрахунку...............20.04.2022............21.04.2022
Євро..................................31,6787.................31,8264...+0.47%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0829).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.23 (вчера 100.47).
Появились сразу 2 достойные внимания новости от НБУ.
НБУ продолжает корректировать
На этот раз ограничения коснулись трансграничных «quasi cash» операций. На них установлен лимит и их проведение разрешено только с валютных счетов. Таким образом умерили аппетиты самых хитрожолтых граждан, пытавшихся покупать/выводить валюту через разные суррогаты.
Кроме анонсированного ранее возврата к еженедельному формату тендеров рефинансирования, также
НБУ держит руку на пульсе, он в любой момент может применить любые инструменты, но на данный момент программа экстренной "раздачи слонов" закончена.