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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9432943394349435>
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:25

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................21.04.2022...........22.04.2022
дата розрахунку...............20.04.2022............21.04.2022
Євро..................................31,6787.................31,8264...+0.47%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0829).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.23 (вчера 100.47).

Появились сразу 2 достойные внимания новости от НБУ.

НБУ продолжает корректировать валютные ограничения.
На этот раз ограничения коснулись трансграничных «quasi cash» операций. На них установлен лимит и их проведение разрешено только с валютных счетов. Таким образом умерили аппетиты самых хитрожолтых граждан, пытавшихся покупать/выводить валюту через разные суррогаты.

Кроме анонсированного ранее возврата к еженедельному формату тендеров рефинансирования, также объявлено о том, что для получения рефинанса снова требуется ликвидное обеспечение.
НБУ держит руку на пульсе, он в любой момент может применить любые инструменты, но на данный момент программа экстренной "раздачи слонов" закончена.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:33

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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

https://finclub.net/ua/news/nbu-obmezhi ... -cash.html
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 21 кві, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:30

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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................22.04.2022..........25.04.2022
дата розрахунку...............21.04.2022...........22.04.2022
Євро..................................31,8264................31,6567...-0.53%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0821 (вчера 1.0879).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.86 (вчера 100.23)
Индекс отыграл вчерашнее падение и сегодня около полудня повторил недавно достигнутый максимум.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:06

  greenozon написав:
  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

https://finclub.net/ua/news/nbu-obmezhi ... -cash.html


Даа, лавочку закрыли и эту, перед этим закрыли крипту..
Теперь только беженцам бросать за границу на приват и ждать пока они вернуться с кэшом.. :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кстати, как БЕЗ КОМИССИИ снять с приват карты в Германии?
all27
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:42

  all27 написав:кстати, как БЕЗ КОМИССИИ снять с приват карты в Германии?

Euronet банкоматы. Часть банков тоже даёт без комиссий, но по Германии не назову их.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:16

  stm написав:
  all27 написав:кстати, как БЕЗ КОМИССИИ снять с приват карты в Германии?

Euronet банкоматы. Часть банков тоже даёт без комиссий, но по Германии не назову их.

Речь идет о комиссии 2%? Euronet банкоматы актуальны только для Германии? Как насчет Болгарии?
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:40

  alexander_ua написав:
  stm написав:
  all27 написав:кстати, как БЕЗ КОМИССИИ снять с приват карты в Германии?

Euronet банкоматы. Часть банков тоже даёт без комиссий, но по Германии не назову их.

Речь идет о комиссии 2%? Euronet банкоматы актуальны только для Германии? Как насчет Болгарии?

Вся сеть банкоматов Euronet сделала доброе дело для украинцев. Ранее у них были дикие комиссии, подозреваю так и осталось для карт эмитированных не украинскими банками.
stm
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