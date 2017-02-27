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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:58
Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
2)биржу бинанс тоже нельзя пополнить с карточки
Что то произошло, ввели какие то ограничение на вывод валюты???
А то нигде нет никаких новостей!!!
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hno3
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:05
alexander_ua написав: stm написав: all27 написав:
кстати, как БЕЗ КОМИССИИ снять с приват карты в Германии?
Euronet банкоматы. Часть банков тоже даёт без комиссий, но по Германии не назову их.
Речь идет о комиссии 2%? Euronet банкоматы актуальны только для Германии? Как насчет Болгарии?
комиссию 2 % берет приват
сегодня знакомые в польше снимали злотые в евронет, курс получился 7.22 (это уже с 2% комиссии).
Есть ли в Польше банкоматы евронет с евровой/долларовой наличкой ?
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citramon
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:06
hno3 написав:
Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
2)биржу бинанс тоже нельзя пополнить с карточки
Что то произошло, ввели какие то на вывод валюты???
А то нигде нет никаких новостей!!!
Есть, вчера издали ограничения - эквивалент 100тыс.грн месяц. «quasi cash» временно нельзя.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dodatkovi-zahodi-dlya-zapobigannya-neproduktivnomu-vidtoku-kapitalu
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stm
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:07
stm
А разве эти 2% не приватовская комиссия?
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alexander_ua
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:22
alexander_ua написав:stm
А разве эти 2% не приватовская комиссия?
Официальный сайт Euronet гласит, что Польша без комиссии. Поэтому что за 2% надо разбирать. Приват, как и другой банк должен указывать что сумма такая-то, комиссия такая-то. В он-лайн Привата что видно?https://euronetworldwide.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/euronet-worldwide-inc-announces-fee-waivers-companys-atms
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stm
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