Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
2)биржу бинанс тоже нельзя пополнить с карточки
Что то произошло, ввели какие то ограничение на вывод валюты???
А то нигде нет никаких новостей!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:58
Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
2)биржу бинанс тоже нельзя пополнить с карточки
Что то произошло, ввели какие то ограничение на вывод валюты???
А то нигде нет никаких новостей!!!
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:05
комиссию 2 % берет приват
сегодня знакомые в польше снимали злотые в евронет, курс получился 7.22 (это уже с 2% комиссии).
Есть ли в Польше банкоматы евронет с евровой/долларовой наличкой ?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:06
Есть, вчера издали ограничения - эквивалент 100тыс.грн месяц. «quasi cash» временно нельзя.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:22
Официальный сайт Euronet гласит, что Польша без комиссии. Поэтому что за 2% надо разбирать. Приват, как и другой банк должен указывать что сумма такая-то, комиссия такая-то. В он-лайн Привата что видно?
Да, выходит, я тоже обманула. Без комиссии Euronet только Украина, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. Приношу извинения кто спрашивал про Германию и Болгарию.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:50
Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовах
BANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORK
BNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El Djazair
Belgium BEL BNP Paribas Fortis
Burkina Faso BFA BICIAB
China CHN Bank of Nanjing
France FRA BDDF
Gabon GAB BICIG
Guadeloupe GLP BNP Paribas Guadeloupe
Guinea GIN BICIGUI
Guyane GUF BNP Paribas Guyane
Ivory Coast CIB BICICI
Italy ITA BNL
La Reunion REU BNP Paribas La Reunion
Luxembourg LUX BGL
Mali MLI BICIM
Martinique MTQ BNP Paribas Martinique
Morocco MAR BMCI
New Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle Calédonie
Poland POL BNP Paribas Polska (BGZ)
Senegal SEN BICIS
Tunisia TUN UBCI
Turkey TUR TEB
Ukraine UKR UkrSibbank
USA USA Bank of the West
USA USA First Hawaiian Bank
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