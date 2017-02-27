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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9432943394349435
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:58

Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
2)биржу бинанс тоже нельзя пополнить с карточки

Что то произошло, ввели какие то ограничение на вывод валюты???
А то нигде нет никаких новостей!!!
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:05

  alexander_ua написав:
  stm написав:
  all27 написав:кстати, как БЕЗ КОМИССИИ снять с приват карты в Германии?

Euronet банкоматы. Часть банков тоже даёт без комиссий, но по Германии не назову их.

Речь идет о комиссии 2%? Euronet банкоматы актуальны только для Германии? Как насчет Болгарии?

комиссию 2 % берет приват
сегодня знакомые в польше снимали злотые в евронет, курс получился 7.22 (это уже с 2% комиссии).

Есть ли в Польше банкоматы евронет с евровой/долларовой наличкой ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:06

  hno3 написав:Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
2)биржу бинанс тоже нельзя пополнить с карточки

Что то произошло, ввели какие то на вывод валюты???
А то нигде нет никаких новостей!!!

Есть, вчера издали ограничения - эквивалент 100тыс.грн месяц. «quasi cash» временно нельзя.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dodatkovi-zahodi-dlya-zapobigannya-neproduktivnomu-vidtoku-kapitalu
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:07

stm
А разве эти 2% не приватовская комиссия?
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:22

  alexander_ua написав:stm
А разве эти 2% не приватовская комиссия?

Официальный сайт Euronet гласит, что Польша без комиссии. Поэтому что за 2% надо разбирать. Приват, как и другой банк должен указывать что сумма такая-то, комиссия такая-то. В он-лайн Привата что видно?
https://euronetworldwide.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/euronet-worldwide-inc-announces-fee-waivers-companys-atms
Да, выходит, я тоже обманула. Без комиссии Euronet только Украина, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. Приношу извинения кто спрашивал про Германию и Болгарию.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stm написав:Есть, вчера издали ограничения - эквивалент 100тыс.грн месяц


То есть, можно гривной поповнить валютный счёт и вывести на карту?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:50

Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовах

BANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORK
BNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El Djazair
Belgium BEL BNP Paribas Fortis
Burkina Faso BFA BICIAB
China CHN Bank of Nanjing
France FRA BDDF
Gabon GAB BICIG
Guadeloupe GLP BNP Paribas Guadeloupe
Guinea GIN BICIGUI
Guyane GUF BNP Paribas Guyane
Ivory Coast CIB BICICI
Italy ITA BNL
La Reunion REU BNP Paribas La Reunion
Luxembourg LUX BGL
Mali MLI BICIM
Martinique MTQ BNP Paribas Martinique
Morocco MAR BMCI
New Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle Calédonie
Poland POL BNP Paribas Polska (BGZ)
Senegal SEN BICIS
Tunisia TUN UBCI
Turkey TUR TEB
Ukraine UKR UkrSibbank
USA USA Bank of the West
USA USA First Hawaiian Bank
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