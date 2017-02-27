Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовах
BANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORK BNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El Djazair Belgium BEL BNP Paribas Fortis Burkina Faso BFA BICIAB China CHN Bank of Nanjing France FRA BDDF Gabon GAB BICIG Guadeloupe GLP BNP Paribas Guadeloupe Guinea GIN BICIGUI Guyane GUF BNP Paribas Guyane Ivory Coast CIB BICICI Italy ITA BNL La Reunion REU BNP Paribas La Reunion Luxembourg LUX BGL Mali MLI BICIM Martinique MTQ BNP Paribas Martinique Morocco MAR BMCI New Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle Calédonie Poland POL BNP Paribas Polska (BGZ) Senegal SEN BICIS Tunisia TUN UBCI Turkey TUR TEB Ukraine UKR UkrSibbank USA USA Bank of the West USA USA First Hawaiian Bank
Достаточно комично выглядят подобные вырезки постов, вернее что от них остается. Прямо бывший совок 30-х с его с тотальной цензурой, а вопрос то касался темы распоряжения собственным финансовым кошельком в разных валютах. Казалось бы все в фарватере темы, а нет. Даже не скажешь, что сейчас 2022 год. Видно кому то это нужно, а кто то просто не понимает куда идет, участливо хлопая в потные ладошки.
greenozon написав:Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовах
BANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORK BNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El Djazair Belgium BEL BNP Paribas Fortis Burkina Faso BFA BICIAB China CHN Bank of Nanjing France FRA BDDF Gabon GAB BICIG Guadeloupe GLP BNP Paribas Guadeloupe Guinea GIN BICIGUI Guyane GUF BNP Paribas Guyane Ivory Coast CIB BICICI Italy ITA BNL La Reunion REU BNP Paribas La Reunion Luxembourg LUX BGL Mali MLI BICIM Martinique MTQ BNP Paribas Martinique Morocco MAR BMCI New Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle Calédonie Poland POL BNP Paribas Polska (BGZ) Senegal SEN BICIS Tunisia TUN UBCI Turkey TUR TEB Ukraine UKR UkrSibbank USA USA Bank of the West USA USA First Hawaiian Bank
Только вчера были категорично настроены против вывода гражданами средств из страны, мотивируя войной. А сегодня уже в теме. Что-то кардинально изменилось?