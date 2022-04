Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:50

Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовах



BANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORK

BNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El Djazair

Belgium BEL BNP Paribas Fortis

Burkina Faso BFA BICIAB

China CHN Bank of Nanjing

France FRA BDDF

Gabon GAB BICIG

Guadeloupe GLP BNP Paribas Guadeloupe

Guinea GIN BICIGUI

Guyane GUF BNP Paribas Guyane

Ivory Coast CIB BICICI

Italy ITA BNL

La Reunion REU BNP Paribas La Reunion

Luxembourg LUX BGL

Mali MLI BICIM

Martinique MTQ BNP Paribas Martinique

Morocco MAR BMCI

New Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle Calédonie

Poland POL BNP Paribas Polska (BGZ)

Senegal SEN BICIS

Tunisia TUN UBCI

Turkey TUR TEB

Ukraine UKR UkrSibbank

USA USA Bank of the West

USA USA First Hawaiian Bank