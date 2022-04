greenozon написав:

Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовахBANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORKBNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El DjazairBelgium BEL BNP Paribas FortisBurkina Faso BFA BICIABChina CHN Bank of NanjingFrance FRA BDDFGabon GAB BICIGGuadeloupe GLP BNP Paribas GuadeloupeGuinea GIN BICIGUIGuyane GUF BNP Paribas GuyaneIvory Coast CIB BICICIItaly ITA BNLLa Reunion REU BNP Paribas La ReunionLuxembourg LUX BGLMali MLI BICIMMartinique MTQ BNP Paribas MartiniqueMorocco MAR BMCINew Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle CalédoniePoland POL BNP Paribas Polska (BGZ)Senegal SEN BICISTunisia TUN UBCITurkey TUR TEBUkraine UKR UkrSibbankUSA USA Bank of the WestUSA USA First Hawaiian Bank