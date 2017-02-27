Додано: Суб 23 кві, 2022 09:24

В ожидании получения большого объема помощи от других стран, часть форумчан ожидает существенного укрепления гривны по отношению к доллару – как в 2019 году. Давайте посмотрим, почему это скорей всего не произойдет.Во-первых, мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо. К таким странам относится Китай, РФ и нефтяные монархии Арабского залива. Мы же не видим, что у них происходит существенное укрепление национальной валюты? Почему?Основная причина – под поступающую валюту Центробанк страны эмитирует соответствующий объем местной валюты – излишка валюты не возникает. А вот что происходит в дальнейшем – это интересный момент, который надо разбиратьДо недавнего времени в РФ это было как раз сбалансировано – лишние деньги изымались как налоги у нефтяных компаний и откладывались как валюта во всяких фондах благосостояния (сейчас благополучно просранных).В Китае механизм не такой очевидный, но в целом тоже происходит накопление ЗВР страны. Кстати, вопрос на чьем балансе ЗВР – центробанка или правительства – зависит были эмитированы деньги под валюту или нет. Эмиссия происходит, когда валюта переходит на баланс Центробанка.Как следствие, денег в стране становится больше в целом – и как следствие наблюдаются ценовые пузыри – в недвиге и прочем, что мы и видим на примере Китая и той же РФ о недавнего времени.В общем, существенный профицит валюты в стране – далеко не всегда триггер ревала, скорей наоборот. В нашем случае скорей всего будет так же. А учитывая, что у нас эмиссия происходит и за счет выкупа НБУ ОВГЗ, а экономика пока просядет – будет происходить дальнейший девал.Как-то так. Если у Вас другое видение картины, то предлагайте, но с обоснованием