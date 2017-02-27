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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9433943494359436
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:19

  Andrey2512 написав:
  stm написав:Есть, вчера издали ограничения - эквивалент 100тыс.грн месяц


То есть, можно гривной поповнить валютный счёт и вывести на карту?)


Можно было до недавнего времени :mrgreen:
Теперь можно пей пел пополнить только уже имеющимися долларами на долларовой карте
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:08

  helter написав:
  greenozon написав:Перелік банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть знімати готівку на пільгових умовах

BANK COUNTRY CODE ISO ALPHA MEMBERs of GLOBAL NETWORK
BNP PARIBAS Algeria DZA BNP Paribas El Djazair
Belgium BEL BNP Paribas Fortis
Burkina Faso BFA BICIAB
China CHN Bank of Nanjing
France FRA BDDF
Gabon GAB BICIG
Guadeloupe GLP BNP Paribas Guadeloupe
Guinea GIN BICIGUI
Guyane GUF BNP Paribas Guyane
Ivory Coast CIB BICICI
Italy ITA BNL
La Reunion REU BNP Paribas La Reunion
Luxembourg LUX BGL
Mali MLI BICIM
Martinique MTQ BNP Paribas Martinique
Morocco MAR BMCI
New Caledonia NCL BNP Paribas Nouvelle Calédonie
Poland POL BNP Paribas Polska (BGZ)
Senegal SEN BICIS
Tunisia TUN UBCI
Turkey TUR TEB
Ukraine UKR UkrSibbank
USA USA Bank of the West
USA USA First Hawaiian Bank


Только вчера были категорично настроены против вывода гражданами средств из страны, мотивируя войной. А сегодня уже в теме. Что-то кардинально изменилось?

Партія сказала треба, а зелені (green) сказали ТАК :!: :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В ожидании получения большого объема помощи от других стран, часть форумчан ожидает существенного укрепления гривны по отношению к доллару – как в 2019 году. Давайте посмотрим, почему это скорей всего не произойдет.

Во-первых, мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо. К таким странам относится Китай, РФ и нефтяные монархии Арабского залива. Мы же не видим, что у них происходит существенное укрепление национальной валюты? Почему?

Основная причина – под поступающую валюту Центробанк страны эмитирует соответствующий объем местной валюты – излишка валюты не возникает. А вот что происходит в дальнейшем – это интересный момент, который надо разбирать :)

До недавнего времени в РФ это было как раз сбалансировано – лишние деньги изымались как налоги у нефтяных компаний и откладывались как валюта во всяких фондах благосостояния (сейчас благополучно просранных).

В Китае механизм не такой очевидный, но в целом тоже происходит накопление ЗВР страны. Кстати, вопрос на чьем балансе ЗВР – центробанка или правительства – зависит были эмитированы деньги под валюту или нет. Эмиссия происходит, когда валюта переходит на баланс Центробанка.

Как следствие, денег в стране становится больше в целом – и как следствие наблюдаются ценовые пузыри – в недвиге и прочем, что мы и видим на примере Китая и той же РФ о недавнего времени.

В общем, существенный профицит валюты в стране – далеко не всегда триггер ревала, скорей наоборот. В нашем случае скорей всего будет так же. А учитывая, что у нас эмиссия происходит и за счет выкупа НБУ ОВГЗ, а экономика пока просядет – будет происходить дальнейший девал.

Как-то так. Если у Вас другое видение картины, то предлагайте, но с обоснованием ;)
Shaman
 
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