Можно было до недавнего времени
Теперь можно пей пел пополнить только уже имеющимися долларами на долларовой карте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:19
Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:08
Партія сказала треба, а зелені (green) сказали ТАК
Додано: Суб 23 кві, 2022 09:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В ожидании получения большого объема помощи от других стран, часть форумчан ожидает существенного укрепления гривны по отношению к доллару – как в 2019 году. Давайте посмотрим, почему это скорей всего не произойдет.
Во-первых, мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо. К таким странам относится Китай, РФ и нефтяные монархии Арабского залива. Мы же не видим, что у них происходит существенное укрепление национальной валюты? Почему?
Основная причина – под поступающую валюту Центробанк страны эмитирует соответствующий объем местной валюты – излишка валюты не возникает. А вот что происходит в дальнейшем – это интересный момент, который надо разбирать
До недавнего времени в РФ это было как раз сбалансировано – лишние деньги изымались как налоги у нефтяных компаний и откладывались как валюта во всяких фондах благосостояния (сейчас благополучно просранных).
В Китае механизм не такой очевидный, но в целом тоже происходит накопление ЗВР страны. Кстати, вопрос на чьем балансе ЗВР – центробанка или правительства – зависит были эмитированы деньги под валюту или нет. Эмиссия происходит, когда валюта переходит на баланс Центробанка.
Как следствие, денег в стране становится больше в целом – и как следствие наблюдаются ценовые пузыри – в недвиге и прочем, что мы и видим на примере Китая и той же РФ о недавнего времени.
В общем, существенный профицит валюты в стране – далеко не всегда триггер ревала, скорей наоборот. В нашем случае скорей всего будет так же. А учитывая, что у нас эмиссия происходит и за счет выкупа НБУ ОВГЗ, а экономика пока просядет – будет происходить дальнейший девал.
Как-то так. Если у Вас другое видение картины, то предлагайте, но с обоснованием
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