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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9433943494359436
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:19

  Andrey2512 написав:
  stm написав:Есть, вчера издали ограничения - эквивалент 100тыс.грн месяц


То есть, можно гривной поповнить валютный счёт и вывести на карту?)


Можно было до недавнего времени :mrgreen:
Теперь можно пей пел пополнить только уже имеющимися долларами на долларовой карте
Igor3777
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В ожидании получения большого объема помощи от других стран, часть форумчан ожидает существенного укрепления гривны по отношению к доллару – как в 2019 году. Давайте посмотрим, почему это скорей всего не произойдет.

Во-первых, мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо. К таким странам относится Китай, РФ и нефтяные монархии Арабского залива. Мы же не видим, что у них происходит существенное укрепление национальной валюты? Почему?

Основная причина – под поступающую валюту Центробанк страны эмитирует соответствующий объем местной валюты – излишка валюты не возникает. А вот что происходит в дальнейшем – это интересный момент, который надо разбирать :)

До недавнего времени в РФ это было как раз сбалансировано – лишние деньги изымались как налоги у нефтяных компаний и откладывались как валюта во всяких фондах благосостояния (сейчас благополучно просранных).

В Китае механизм не такой очевидный, но в целом тоже происходит накопление ЗВР страны. Кстати, вопрос на чьем балансе ЗВР – центробанка или правительства – зависит были эмитированы деньги под валюту или нет. Эмиссия происходит, когда валюта переходит на баланс Центробанка.

Как следствие, денег в стране становится больше в целом – и как следствие наблюдаются ценовые пузыри – в недвиге и прочем, что мы и видим на примере Китая и той же РФ о недавнего времени.

В общем, существенный профицит валюты в стране – далеко не всегда триггер ревала, скорей наоборот. В нашем случае скорей всего будет так же. А учитывая, что у нас эмиссия происходит и за счет выкупа НБУ ОВГЗ, а экономика пока просядет – будет происходить дальнейший девал.

Как-то так. Если у Вас другое видение картины, то предлагайте, но с обоснованием ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:существенный профицит валюты в стране

А є підтвержденні факти про профіцит валюти?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:32

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось Долярчик (Успіх) кудись зник...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:42

  Shaman написав:сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.

плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза :(

так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.

upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.

Півень думав та в борщ попав! Не тільки утрималися, а й трішки опустилися…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:51

  flyman написав:
  greenozon написав:кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками...
---
47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.
https://zaxid.net/47_richna_ukrayinka_n ... n_n1539598

Вона ж не Суркіси, і не колєжанка колєги Авакова, їм можна

Та ось і Суркіса з годинниками хлопнули на митниці! Ех, пожалів Грицько якихось тисяч 5 євро мзди, ось і мав клопіт!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:53

  Qwerty написав:
  Shaman написав:сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.

плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза :(

так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.

upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.

Півень думав та в борщ попав! Не тільки утрималися, а й трішки опустилися…

так пока у нас есть определенные ограничения - пересични купить не могут, да и импорт только критический. посмотрим, когда более либеральные условия будут;)
Shaman
 
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