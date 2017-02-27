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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 кві, 2022 13:38
gorbatiuk_v написав: hno3 написав:
Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
у меня не перестал. вы с какой банки отправляете?
Приват в грн не отправляет, только в долларах
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Igor3777
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