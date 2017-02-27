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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 кві, 2022 13:38
gorbatiuk_v написав: hno3 написав:
Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение
у меня не перестал. вы с какой банки отправляете?
Приват в грн не отправляет, только в долларах
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Igor3777
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Додано: Суб 23 кві, 2022 14:22
Капец) перекинул 1к баксов на Пейпал жене, смог вернуть 160 баксов только..
После бьёт ошибки...
Меня заблочили? Ждать понедельник и звонить в поддержку?
П.С. Пополнял гривневой картой долларовый счёт в Палке
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Andrey2512
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Додано: Суб 23 кві, 2022 14:27
Andrey2512
смотря какого плана ошибки. подождите до завтра и снова попробуйте.
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gorbatiuk_v
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Додано: Суб 23 кві, 2022 14:40
gorbatiuk_v написав:Andrey2512
смотря какого плана ошибки. подождите до завтра и снова попробуйте.
Как думаете, пока лавку не прикрыли стоит ещё закинуть на Палку?
Ошибки такие: то связывается с банком эмитентом и даёт сбой, а было так: сразу операция отменена...
В техподдержку звонить?
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Andrey2512
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Додано: Суб 23 кві, 2022 15:11
Qwerty написав:
Півень думав та в борщ попав! Не тільки утрималися, а й трішки опустилися…
Швідкість обертання грошей знизилася, у багатьох підприємств, оборотня гривня просто лежить на рахунках не рухаючись. Але як тільки економіка оживе та підрахує скільки економічних територій залишилося під контролем - трохи гривні стане погано.
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