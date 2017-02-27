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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9434943594369437
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:38

  gorbatiuk_v написав:
  hno3 написав:Сегодня перестал работать:
1)PayPal на пополнение

у меня не перестал. вы с какой банки отправляете?


Приват в грн не отправляет, только в долларах
Igor3777
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Капец) перекинул 1к баксов на Пейпал жене, смог вернуть 160 баксов только..
После бьёт ошибки...

Меня заблочили? Ждать понедельник и звонить в поддержку?

П.С. Пополнял гривневой картой долларовый счёт в Палке
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:27

Andrey2512
смотря какого плана ошибки. подождите до завтра и снова попробуйте.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:40

  gorbatiuk_v написав:Andrey2512
смотря какого плана ошибки. подождите до завтра и снова попробуйте.


Как думаете, пока лавку не прикрыли стоит ещё закинуть на Палку?

Ошибки такие: то связывается с банком эмитентом и даёт сбой, а было так: сразу операция отменена...

В техподдержку звонить?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:11

  Qwerty написав:Півень думав та в борщ попав! Не тільки утрималися, а й трішки опустилися…

Швідкість обертання грошей знизилася, у багатьох підприємств, оборотня гривня просто лежить на рахунках не рухаючись. Але як тільки економіка оживе та підрахує скільки економічних територій залишилося під контролем - трохи гривні стане погано.
Zebra
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  #<1 ... 9434943594369437
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