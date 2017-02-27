Qwerty написав:Півень думав та в борщ попав! Не тільки утрималися, а й трішки опустилися…
Швідкість обертання грошей знизилася, у багатьох підприємств, оборотня гривня просто лежить на рахунках не рухаючись. Але як тільки економіка оживе та підрахує скільки економічних територій залишилося під контролем - трохи гривні стане погано.
Підкажіть будь ласка по Ірландії. Картка Приват або Райф. Мета : отримати з гривневої карти тверду валюту (євро, долар). В яких банкоматах краще це зробити? Що, якщо буде жити в невеликому місті , як у них там з банкоматами і відділеннями? Чи таки по прильоту в Дублін їй відразу в аеропорту якусь мережу банкоматів вибрати?
Shaman написав:так пока у нас есть определенные ограничения - пересични купить не могут, да и импорт только критический. посмотрим, когда более либеральные условия будут
Надо смотреть какие сектора потеряли и как восстанавливается сектор услуг. По Киевской области, а так же Киеву, динамика восстановления лучше чем я ожидала и быстрее в разы, чем можно было ожидать. Вопрос как просел Херсон(область), Харьков (область) сколько техники и сколько элеваторов разворовали и вывезли, сколько предприятий и малого бизнеса не работают... ВВП можно и на услугах поднять, а они заводов не просят.
А что Вы подразумеваете под сектором услуг? Барбершопы и рестораны?
Hotab написав:Підкажіть будь ласка по Ірландії. Картка Приват або Райф. Мета : отримати з гривневої карти тверду валюту (євро, долар). В яких банкоматах краще це зробити? Що, якщо буде жити в невеликому місті , як у них там з банкоматами і відділеннями? Чи таки по прильоту в Дублін їй відразу в аеропорту якусь мережу банкоматів вибрати?
Hotab написав:Підкажіть будь ласка по Ірландії. Картка Приват або Райф. Мета : отримати з гривневої карти тверду валюту (євро, долар). В яких банкоматах краще це зробити? Що, якщо буде жити в невеликому місті , як у них там з банкоматами і відділеннями? Чи таки по прильоту в Дублін їй відразу в аеропорту якусь мережу банкоматів вибрати?
Райфа карты идут без комиссии за снятие, любой, и если банкомат про нее прямо не пишет, то будет снятие по курсу на около 3% хуже курса НБУ