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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 кві, 2022 16:57
Hotab написав:
Підкажіть будь ласка по Ірландії.
Картка Приват або Райф.
Мета : отримати з гривневої карти тверду валюту (євро, долар). В яких банкоматах краще це зробити? Що, якщо буде жити в невеликому місті , як у них там з банкоматами і відділеннями? Чи таки по прильоту в Дублін їй відразу в аеропорту якусь мережу банкоматів вибрати?
1.В Румынии уже "твердая валюта" закончилась?
2. Чем местная валюта не устраивает?
3. Чем гривня на картах не устраивает?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:19
BIGor написав: 2daphne написав:
Думаю
BIGor написав:
А є підтвержденні факти про профіцит валюти
?
він є.І дуже немаленький,бо вся допомога надходить в валюті.А НБУ навіть нарощуєЗВР,але поки імпорт не відкрили.Далі буде складніше,але поки в нас ВС ,то буде профіцит.
Я ж просив підтвердженні факти
... А то заладили - профіцит-профіцит - а жодних даних немає.
я так понимаю, у на тут финансово-аналитическое кафе - щелкнул пальцами, официант подал данные???
НБУ опубликует данные за март, посмотрим
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:21
Shaman написав: BIGor написав:
Я ж просив підтвердженні факти
... А то заладили - профіцит-профіцит - а жодних даних немає.
я так понимаю, у на тут финансово-аналитическое кафе - щелкнул пальцами, официант подал данные???
НБУ опубликует данные за март, посмотрим
Не знаешь данных - тогда не пиши фейки.
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BIGor
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:22
BIGor написав: stm написав: Shaman написав:
так пока у нас есть определенные ограничения - пересични купить не могут, да и импорт только критический.
посмотрим, когда более либеральные условия будут
Надо смотреть какие сектора потеряли и как восстанавливается сектор услуг
. По Киевской области, а так же Киеву, динамика восстановления лучше чем я ожидала и быстрее в разы, чем можно было ожидать. Вопрос как просел Херсон(область), Харьков (область) сколько техники и сколько элеваторов разворовали и вывезли, сколько предприятий и малого бизнеса не работают... ВВП можно и на услугах поднять
, а они заводов не просят.
А что Вы подразумеваете под сектором услуг? Барбершопы и рестораны?
Пост Дубилета Вы не видели, а мозг у него в правильном направлении работает сейчас. Импортозамещения продуктов из РФ. Минимум который ИМХО не так сложно организовать замена Тильды. Второй пример большие сети закрывают и персонал в простое, но у нас 5 млн.внутренних переселенцев внутри компании они ведь могут быть перемещены с сохранением з/п. Польша увеличила набор кто раскладывает и продает продукты. Я каждую неделю в Чехии встречаю нового сотрудника из Украины. Наш Сильпо, Ашан о таком не думал?
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stm
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