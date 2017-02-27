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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9435943694379438
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:19

  BIGor написав:
  2daphne написав:
  BIGor написав:А є підтвержденні факти про профіцит валюти?


Думаю він є.І дуже немаленький,бо вся допомога надходить в валюті.А НБУ навіть нарощуєЗВР,але поки імпорт не відкрили.Далі буде складніше,але поки в нас ВС ,то буде профіцит.

Я ж просив підтвердженні факти... А то заладили - профіцит-профіцит - а жодних даних немає.

я так понимаю, у на тут финансово-аналитическое кафе - щелкнул пальцами, официант подал данные??? :D

НБУ опубликует данные за март, посмотрим
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:22

  BIGor написав:
  stm написав:
  Shaman написав:так пока у нас есть определенные ограничения - пересични купить не могут, да и импорт только критический.
посмотрим, когда более либеральные условия будут ;)

Надо смотреть какие сектора потеряли и как восстанавливается сектор услуг. По Киевской области, а так же Киеву, динамика восстановления лучше чем я ожидала и быстрее в разы, чем можно было ожидать. Вопрос как просел Херсон(область), Харьков (область) сколько техники и сколько элеваторов разворовали и вывезли, сколько предприятий и малого бизнеса не работают... ВВП можно и на услугах поднять, а они заводов не просят.

А что Вы подразумеваете под сектором услуг? Барбершопы и рестораны?

Пост Дубилета Вы не видели, а мозг у него в правильном направлении работает сейчас. Импортозамещения продуктов из РФ. Минимум который ИМХО не так сложно организовать замена Тильды. Второй пример большие сети закрывают и персонал в простое, но у нас 5 млн.внутренних переселенцев внутри компании они ведь могут быть перемещены с сохранением з/п. Польша увеличила набор кто раскладывает и продает продукты. Я каждую неделю в Чехии встречаю нового сотрудника из Украины. Наш Сильпо, Ашан о таком не думал?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:30

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Я ж просив підтвердженні факти... А то заладили - профіцит-профіцит - а жодних даних немає.

я так понимаю, у на тут финансово-аналитическое кафе - щелкнул пальцами, официант подал данные??? :D

НБУ опубликует данные за март, посмотрим

Не знаешь данных - тогда не пиши фейки.

если это ты мне, то пальцем в небо...

в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5425756#p5425756
как тут пишут - читаем медленно, шевеля губами ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:47

  Andrey2512 написав:Капец) перекинул 1к баксов на Пейпал жене, смог вернуть 160 баксов только..
После бьёт ошибки...

Меня заблочили? Ждать понедельник и звонить в поддержку?

П.С. Пополнял гривневой картой долларовый счёт в Палке


А банк какой ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:41

  Shaman написав:в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5425756#p5425756
как тут пишут - читаем медленно, шевеля губами ;)


  Shaman написав:мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо.

Это что умник?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:01

  BIGor написав:
  Shaman написав:в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5425756#p5425756
как тут пишут - читаем медленно, шевеля губами ;)


  Shaman написав:мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо.

Это что умник?

умный - ругательное слово, все понятно :D

выдернул из контекста, молодец ;) сейчас подправим, чтобы вернуться к сути сообщения

  BIGor написав:
  Shaman написав:существенный профицит валюты в стране

А є підтвержденні факти про профіцит валюти?


фраза целиком звучит так
В общем, существенный профицит валюты в стране – далеко не всегда триггер ревала, скорей наоборот. В нашем случае скорей всего будет так же...
- в случае предоставления нам помощи, что с большой вероятностью состоится, точнее скорей всего состоялось, только некоторым еще на блюдечке не подали цифры :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:20

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5425756#p5425756
как тут пишут - читаем медленно, шевеля губами ;)


  Shaman написав:мы далеко не первая страна, у которой большой профицит внешнего сальдо.

Это что умник?

умный - ругательное слово, все понятно :D

выдернул из контекста, молодец ;) сейчас подправим, чтобы вернуться к сути сообщения

  BIGor написав:
  Shaman написав:существенный профицит валюты в стране

А є підтвержденні факти про профіцит валюти?


фраза целиком звучит так
В общем, существенный профицит валюты в стране – далеко не всегда триггер ревала, скорей наоборот. В нашем случае скорей всего будет так же...
- в случае предоставления нам помощи, что с большой вероятностью состоится, точнее скорей всего состоялось, только некоторым еще на блюдечке не подали цифры :D

Давай, больше оскорблений, больше тупых смайлов и больше дезинформации.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Давай, больше оскорблений, больше тупых смайлов и больше дезинформации.

Російсько мовний форумчанин, перечитай десяток своїх останніх повідомлень на цьому форумі і здивуєшся.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:25

Ukrainian "Російсько мовний форумчанин, перечитай десяток своїх останніх повідомлень на цьому форумі і здивуєшся".
Як я розумію,якщо російською,"тіпо сам дурак",чи чого він повинен дивуватись?Його повідомлення несуть хоч якусь інфу,на відміну від твойого марення.
osya1964
 
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  #<1 ... 9435943694379438
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