Shaman написав:так пока у нас есть определенные ограничения - пересични купить не могут, да и импорт только критический. посмотрим, когда более либеральные условия будут
Надо смотреть какие сектора потеряли и как восстанавливается сектор услуг. По Киевской области, а так же Киеву, динамика восстановления лучше чем я ожидала и быстрее в разы, чем можно было ожидать. Вопрос как просел Херсон(область), Харьков (область) сколько техники и сколько элеваторов разворовали и вывезли, сколько предприятий и малого бизнеса не работают... ВВП можно и на услугах поднять, а они заводов не просят.
А что Вы подразумеваете под сектором услуг? Барбершопы и рестораны?
Пост Дубилета Вы не видели, а мозг у него в правильном направлении работает сейчас. Импортозамещения продуктов из РФ. Минимум который ИМХО не так сложно организовать замена Тильды. Второй пример большие сети закрывают и персонал в простое, но у нас 5 млн.внутренних переселенцев внутри компании они ведь могут быть перемещены с сохранением з/п. Польша увеличила набор кто раскладывает и продает продукты. Я каждую неделю в Чехии встречаю нового сотрудника из Украины. Наш Сильпо, Ашан о таком не думал?
BIGor написав:Я ж просив підтвердженні факти... А то заладили - профіцит-профіцит - а жодних даних немає.
я так понимаю, у на тут финансово-аналитическое кафе - щелкнул пальцами, официант подал данные???
НБУ опубликует данные за март, посмотрим
Не знаешь данных - тогда не пиши фейки.
если это ты мне, то пальцем в небо...
в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.
Shaman написав:в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.
Shaman написав:в моем сообщение, с которого началась дискуссия, нет ни слова, что у нас уже есть профицит валюты - там общие выводы, что бывает при профиците. и что профицит валюты по результатам финпомощи не приведет к ревалу.