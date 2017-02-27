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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9436943794389439
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igor3777 написав:А банк какой ?


Моно.

Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:07

  Andrey2512 написав:
  Igor3777 написав:А банк какой ?


Моно.

Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.


У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю :mrgreen: :mrgreen: , по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.

Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?
Igor3777
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