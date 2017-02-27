Andrey2512 написав: Igor3777 написав:
А банк какой ?
Моно.
Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.
У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю
, по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.
Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?