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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9436943794389439
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igor3777 написав:А банк какой ?


Моно.

Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:07

  Andrey2512 написав:
  Igor3777 написав:А банк какой ?


Моно.

Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.


У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю :mrgreen: :mrgreen: , по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.

Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:40

Igor3777

Цього вже не знаю. Все, потрохи гроші переказую.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, Боже. Шо Вы там "переказуєте" 3.3 К$ в месяц ? На 3 кусках экономия 400 баксов, по сравнению с ЧР ? Ни о чем. Та отдайте их ЗСУ.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:23

Игорь

Такое себе заявление. Это 13% выходит экономии. И понятное дело, что в коммерческих масштабах вывести не получится
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:33

Доброго ранку, ми з України

32.00-32.20/32.75-32.85
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  #<1 ... 9436943794389439
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