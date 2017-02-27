Моно.
Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 24 кві, 2022 11:07
У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю , по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.
Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?
Додано: Нед 24 кві, 2022 21:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, Боже. Шо Вы там "переказуєте" 3.3 К$ в месяц ? На 3 кусках экономия 400 баксов, по сравнению с ЧР ? Ни о чем. Та отдайте их ЗСУ.
Додано: Нед 24 кві, 2022 22:23
Игорь
Такое себе заявление. Это 13% выходит экономии. И понятное дело, что в коммерческих масштабах вывести не получится
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