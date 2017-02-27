|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:00
odessit2007 написав:
Доброго ранку, ми з України
32.00-32.20/32.75-32.85
подрастаем?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2645
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 499 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:02
Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7197
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1856 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:32
edvardd написав:
Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
нет, не в этом дело по всей Украине пошел расти курс...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2645
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 499 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30392
|27262345
|
|
|1494
|8312287
|
Нед 17 кві, 2022 15:46
BIGor
|
|7970
|22059309
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|