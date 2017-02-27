подрастаем?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:00
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:02
Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:32
Додано: Пон 25 кві, 2022 14:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Київ. На Академмістечку жодна обмінка не працює.
Біля м.Житомирської теж.
А ось біля Шулявки курси є, прийом 32.20...32.30, продаж 32.80...32.90.
Хто казав що багато авто на дорогах і корки? Автомобілів майже немає, суб'єктивно авто менше ніж років 20 назад(((
Додано: Пон 25 кві, 2022 14:34
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.04.2022...........26.04.2022
дата розрахунку..............22.04.2022............25.04.2022
Євро.................................31,6567.................31,4476...-0.66%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0750 (в пятницу 1.0821 ).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.47 (в пятницу 100.86)
Продолжаем обновлять максимумы.
Для недельной сводки мне пока не хватает сегодняшнего анализа ликвидности, но я о ней помню. Надеюсь сегодня все получится.
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