Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:00
odessit2007 написав:
Доброго ранку, ми з України
32.00-32.20/32.75-32.85
подрастаем?
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Додано: Пон 25 кві, 2022 12:02
Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
edvardd
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Додано: Пон 25 кві, 2022 12:32
edvardd написав:
Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
нет, не в этом дело по всей Украине пошел расти курс...
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Додано: Пон 25 кві, 2022 14:10
Київ. На Академмістечку жодна обмінка не працює.
Біля м.Житомирської теж. А ось біля Шулявки курси є, прийом 32.20...32.30, продаж 32.80...32.90. Хто казав що багато авто на дорогах і корки? Автомобілів майже немає, суб'єктивно авто менше ніж років 20 назад(((
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Додано: Пон 25 кві, 2022 14:34
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.04.2022...........26.04.2022 дата розрахунку..............22.04.2022............25.04.2022 Євро.................................31,6567................. 31,4476...-0.66% Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0750 (в пятницу 1.0821 ). Индекс доллара DXY в 15-00 101.47 (в пятницу 100.86) Продолжаем обновлять максимумы. Для недельной сводки мне пока не хватает сегодняшнего анализа ликвидности, но я о ней помню. Надеюсь сегодня все получится.
Сибарит
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:20
edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Можливо ця інформація вплинула
viewtopic.php?p=5426476#p5426476
GALeon
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:40
Структура фінансування держбюждету України за час війни із рашистами
https://mof.gov.ua/storage/files/Ukrain ... _04_22.pdf
greenozon
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Додано: Пон 25 кві, 2022 16:16
GALeon написав: edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Можливо ця інформація вплинула
viewtopic.php?p=5426476#p5426476
Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Искатель
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:07
Энергодар покупка 34-35, продажа цифры висят,но как правило говорят от приноса, т е нет, для своих.
дэн
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:47
Искатель написав: GALeon написав: edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Можливо ця інформація вплинула
viewtopic.php?p=5426476#p5426476
Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Какая причина?
asti
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