RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9434943594369437>
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:00

  odessit2007 написав:Доброго ранку, ми з України

32.00-32.20/32.75-32.85
подрастаем?
asti
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:02

Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7198
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:32

  edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
нет, не в этом дело по всей Украине пошел расти курс...
asti
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Київ. На Академмістечку жодна обмінка не працює.
Біля м.Житомирської теж.
А ось біля Шулявки курси є, прийом 32.20...32.30, продаж 32.80...32.90.
Хто казав що багато авто на дорогах і корки? Автомобілів майже немає, суб'єктивно авто менше ніж років 20 назад(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12299
З нами з: 30.12.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 3351 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 14:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.04.2022...........26.04.2022
дата розрахунку..............22.04.2022............25.04.2022
Євро.................................31,6567.................31,4476...-0.66%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0750 (в пятницу 1.0821 ).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.47 (в пятницу 100.86)
Продолжаем обновлять максимумы.

Для недельной сводки мне пока не хватает сегодняшнего анализа ликвидности, но я о ней помню. Надеюсь сегодня все получится.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6452
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5443 раз.
Подякували: 16447 раз.
 
Профіль
45
23
29
2
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Можливо ця інформація вплинула viewtopic.php?p=5426476#p5426476
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:40

Структура фінансування держбюждету України за час війни із рашистами

https://mof.gov.ua/storage/files/Ukrain ... _04_22.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 13283
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:16

  GALeon написав:
edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Можливо ця інформація вплинула viewtopic.php?p=5426476#p5426476

Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Искатель
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 22.02.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 4625 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Энергодар покупка 34-35, продажа цифры висят,но как правило говорят от приноса, т е нет, для своих.
дэн
 
Повідомлень: 53
З нами з: 28.07.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:47

  Искатель написав:
  GALeon написав:
edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Можливо ця інформація вплинула viewtopic.php?p=5426476#p5426476
Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Какая причина?
asti
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9434943594369437>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3038, 3039, 3040
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30394 27262929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 кві, 2022 17:25
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1494 8312371
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 кві, 2022 15:46
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2380)
25.04.2022 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.