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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9434943594369437
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:54

asti ситуация на фронте. В какую сторону давит фронт, в такую и наклоняется курс(
yulia956688
 
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