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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 кві, 2022 19:54
asti ситуация на фронте. В какую сторону давит фронт, в такую и наклоняется курс(
Додано: Вів 26 кві, 2022 00:37
Всем Доброй Ночи ! Здоровья и Удачи! Писать стали меньше. Как то маловато оптимизма . На счёт фронт согнулся или выгнулся . Всё как на войне. Наступают ,раненых добавляется. Обороняются раненых меньше, контуженых добавляется. …. И ещё в последнее время «героев « много. Оружие портит людей, так как одним оно поднимает боевой дух, а другим величину глупости .Плохо что отрицательное чаще наблюдается у женщин. Большое спасибо тем кто пишет по теме Валюта. Пишущих про другие события ,прошу уделить внимание краткости изложения. Если можно, пожалуйста, курса по городам .Всё будет Украина! Всем Добра и Любви. С Уважением, семинарист холява.
Додано: Вів 26 кві, 2022 02:29
Дж. Пауэлл - на заседании 4-5 мая ФРС может повысить ставку сразу на 0,5%:
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