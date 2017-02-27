RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9434943594369437
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:54

asti ситуация на фронте. В какую сторону давит фронт, в такую и наклоняется курс(
yulia956688
 
Повідомлень: 35
З нами з: 15.07.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 00:37

Всем Доброй Ночи ! Здоровья и Удачи! Писать стали меньше. Как то маловато оптимизма . На счёт фронт согнулся или выгнулся . Всё как на войне. Наступают ,раненых добавляется. Обороняются раненых меньше, контуженых добавляется. …. И ещё в последнее время «героев « много. Оружие портит людей, так как одним оно поднимает боевой дух, а другим величину глупости .Плохо что отрицательное чаще наблюдается у женщин. Большое спасибо тем кто пишет по теме Валюта. Пишущих про другие события ,прошу уделить внимание краткости изложения. Если можно, пожалуйста, курса по городам .Всё будет Украина! Всем Добра и Любви. С Уважением, семинарист холява.
холява
2
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3722 раз.
Подякували: 3745 раз.
 
Профіль
1
8
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 02:29

  asti написав:
  Искатель написав:
edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Какая причина?

Дж. Пауэлл - на заседании 4-5 мая ФРС может повысить ставку сразу на 0,5%:
https://ru.investing.com/analysis/article-200292570
Igneus
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:51

Запорожье, ещё отросли немного
🇺🇸USD 32.90 33.10
🇪🇺EUR 36.00 36.30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7201
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9434943594369437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3038, 3039, 3040
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30396 27263763
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 00:10
wtf
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1494 8312596
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 кві, 2022 15:46
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.