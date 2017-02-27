Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 кві, 2022 19:54
asti ситуация на фронте. В какую сторону давит фронт, в такую и наклоняется курс(
yulia956688
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Додано: Вів 26 кві, 2022 00:37
Всем Доброй Ночи ! Здоровья и Удачи! Писать стали меньше. Как то маловато оптимизма . На счёт фронт согнулся или выгнулся . Всё как на войне. Наступают ,раненых добавляется. Обороняются раненых меньше, контуженых добавляется. …. И ещё в последнее время «героев « много. Оружие портит людей, так как одним оно поднимает боевой дух, а другим величину глупости .Плохо что отрицательное чаще наблюдается у женщин. Большое спасибо тем кто пишет по теме Валюта. Пишущих про другие события ,прошу уделить внимание краткости изложения. Если можно, пожалуйста, курса по городам .Всё будет Украина! Всем Добра и Любви. С Уважением, семинарист холява.
холява
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Додано: Вів 26 кві, 2022 02:29
asti написав: Искатель написав: edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Какая причина?
Дж. Пауэлл -
на заседании 4-5 мая ФРС может повысить ставку сразу на 0,5%:
https://ru.investing.com/analysis/article-200292570
Igneus
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:51
Запорожье, ещё отросли немного
🇺🇸USD 32.90 33.10 🇪🇺EUR 36.00 36.30
edvardd
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:37
в Луцьку сьогодні зранку зустрів такі цифри:
USD 32.50 32.70 EUR 35.40 35.70 хоча уже зараз є і по 33.00. Ростемо
NatiK
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:51
NatiK написав:
хоча уже зараз є і по 33.00. Ростемо
Якась не зрозуміла динаміка коливань - було вже менше 32, зараз рухаємось на 33 ...
V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:58
V2 написав: NatiK написав:
хоча уже зараз є і по 33.00. Ростемо
Якась не зрозуміла динаміка коливань - було вже менше 32, зараз рухаємось на 33 ...
Думаю, що бракує готівкової валюти
почемучка
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