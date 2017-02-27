RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9435943694379438>
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:54

asti ситуация на фронте. В какую сторону давит фронт, в такую и наклоняется курс(
yulia956688
 
Повідомлень: 37
З нами з: 15.07.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 00:37

Всем Доброй Ночи ! Здоровья и Удачи! Писать стали меньше. Как то маловато оптимизма . На счёт фронт согнулся или выгнулся . Всё как на войне. Наступают ,раненых добавляется. Обороняются раненых меньше, контуженых добавляется. …. И ещё в последнее время «героев « много. Оружие портит людей, так как одним оно поднимает боевой дух, а другим величину глупости .Плохо что отрицательное чаще наблюдается у женщин. Большое спасибо тем кто пишет по теме Валюта. Пишущих про другие события ,прошу уделить внимание краткости изложения. Если можно, пожалуйста, курса по городам .Всё будет Украина! Всем Добра и Любви. С Уважением, семинарист холява.
холява
2
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3722 раз.
Подякували: 3750 раз.
 
Профіль
1
8
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 02:29

  asti написав:
  Искатель написав:
edvardd написав:Запорожье 32,80/33,00 , с утра была продажа 32,80, наверное заказ поступил жирный...
Доллар растет по всей Украине, а не только в Запорожье.
Какая причина?

Дж. Пауэлл - на заседании 4-5 мая ФРС может повысить ставку сразу на 0,5%:
https://ru.investing.com/analysis/article-200292570
Igneus
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:51

Запорожье, ещё отросли немного
🇺🇸USD 32.90 33.10
🇪🇺EUR 36.00 36.30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7201
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в Луцьку сьогодні зранку зустрів такі цифри:
USD 32.50 32.70
EUR 35.40 35.70

хоча уже зараз є і по 33.00. Ростемо
NatiK
 
Повідомлень: 33
З нами з: 01.02.18
Подякував: 150 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  NatiK написав:хоча уже зараз є і по 33.00. Ростемо


Якась не зрозуміла динаміка коливань - було вже менше 32, зараз рухаємось на 33 ...
V2
4
 
Повідомлень: 7459
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:58

  V2 написав:
  NatiK написав:хоча уже зараз є і по 33.00. Ростемо


Якась не зрозуміла динаміка коливань - було вже менше 32, зараз рухаємось на 33 ...

Думаю, що бракує готівкової валюти
почемучка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 24.10.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ разрешил так называемую продажу валюты которую банки не продают. В итоге ещё больше паники. Чёрный рынок диктует цену. Сегодня 34 завтра будет 40 может и 100 поставить. Монополия.
yulia956688
 
Повідомлень: 37
З нами з: 15.07.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:52

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе НБУ, как и обещал, провел только один тендер рефинансирования, в пятницу. Объем был невелик и едва превысил возврат, осуществленный в этот день. При этом возвращали рефинанс всю неделю.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 1.389 млрд. грн. (неделей ранее 0.205 млрд. грн.)
Напомню, что кроме возврата к еженедельным тендерам, НБУ вернулся и к требованию ликвидного залога.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 235.401 млрд. грн. (неделей ранее 226.845 млрд. грн.)

В результате операций на МБ было изъято из оборота 22.41 млрд. грн. (неделей ранее 13.097 млрд. грн.)

НБУ добавил в оборот 20 млрд. грн, выкупив на эту сумму военные облигации. Это третий такой выкуп с момента введения военного положения. На этот раз мероприятие громко не освещалось, но в открытой статистике все есть. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 60 млрд. грн. из планируемых 400.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составила 3.799 млрд. грн, (неделей ранее было эмитировано 6.698 млрд. грн,)

Расходы казначейства превысили доходы на 30.523 млрд. грн. (неделей ранее 22.758 млрд. грн.) Цифра в обычном диапазоне.

Хорошо заметно, что образовался "малый круг оборота денег". НБУ под облигации эмитирует гривну, правительство ее тратит на критические потребности, а получившие ее предприятия возвращают гривну в НБУ, покупая валюту под эти самые критические потребности. Естественно, это не весь оборот, нормальный остался, но стал существенно меньше. В нормальной обстановке я бы в такой ситуации бил тревогу, но для военного времени такой оборот естественнен. Оптимистично выглядит то, что существенного наращивания денежной массы не происходит.

За неделю было обналичено 0.458 млрд. грн. (неделей ранее 1.57 млрд. грн.)
Объемы операций с наличностью настолько скромны, как в сумме, так и в отдельные дни, что вряд ли достойны внимания. Направление потока в разные дни было разным.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ....0,00........6,00
Продал – .546,71.....201,93
Объемы валютных операций НБУ продолжает увеличиваться, сократившаяся было на прошлой неделе доля евро снова увеличилась. Увеличение объемов выгляди вполне естественным, по мере исчерпания разных запасов их приходится восполнять. Кроме того, постепенно налаживается новая логистика в обход заблокированных портов, а также находятся новые поставщики на замену утраченным.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6453
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5446 раз.
Подякували: 16450 раз.
 
Профіль
45
23
29
2
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:08

  yulia956688 написав:asti ситуация на фронте. В какую сторону давит фронт, в такую и наклоняется курс(

На фронте вроде никаких серьезных изменений нет. Скорей Приднестровье. Надо сбивать самолеты, которые туда будут лететь.
И Нацбанку надо что-то менять. Или держать курс, или отменять фиксацию, потому что сейчас начнется барыжничество, а это не нужно в условиях войны.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22459
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1669 раз.
Подякували: 2356 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9435943694379438>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3039, 3040, 3041
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30400 27264302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 13:28
wtf
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1494 8312711
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 кві, 2022 15:46
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.