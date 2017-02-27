Додано: Вів 26 кві, 2022 12:52

На прошедшей неделе НБУ, как и обещал, провел только один тендер рефинансирования, в пятницу. Объем был невелик и едва превысил возврат, осуществленный в этот день. При этом возвращали рефинанс всю неделю.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 1.389 млрд. грн. (неделей ранее 0.205 млрд. грн.)

Напомню, что кроме возврата к еженедельным тендерам, НБУ вернулся и к требованию ликвидного залога.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 235.401 млрд. грн. (неделей ранее 226.845 млрд. грн.)



В результате операций на МБ было изъято из оборота 22.41 млрд. грн. (неделей ранее 13.097 млрд. грн.)



НБУ добавил в оборот 20 млрд. грн, выкупив на эту сумму военные облигации. Это третий такой выкуп с момента введения военного положения. На этот раз мероприятие громко не освещалось, но в открытой статистике все есть. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 60 млрд. грн. из планируемых 400.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составила 3.799 млрд. грн, (неделей ранее было эмитировано 6.698 млрд. грн,)



Расходы казначейства превысили доходы на 30.523 млрд. грн. (неделей ранее 22.758 млрд. грн.) Цифра в обычном диапазоне.



Хорошо заметно, что образовался "малый круг оборота денег". НБУ под облигации эмитирует гривну, правительство ее тратит на критические потребности, а получившие ее предприятия возвращают гривну в НБУ, покупая валюту под эти самые критические потребности. Естественно, это не весь оборот, нормальный остался, но стал существенно меньше. В нормальной обстановке я бы в такой ситуации бил тревогу, но для военного времени такой оборот естественнен. Оптимистично выглядит то, что существенного наращивания денежной массы не происходит.



За неделю было обналичено 0.458 млрд. грн. (неделей ранее 1.57 млрд. грн.)

Объемы операций с наличностью настолько скромны, как в сумме, так и в отдельные дни, что вряд ли достойны внимания. Направление потока в разные дни было разным.



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

................доллар....евро

Купил – ....0,00........6,00

Продал – .546,71.....201,93

Объемы валютных операций НБУ продолжает увеличиваться, сократившаяся было на прошлой неделе доля евро снова увеличилась. Увеличение объемов выгляди вполне естественным, по мере исчерпания разных запасов их приходится восполнять. Кроме того, постепенно налаживается новая логистика в обход заблокированных портов, а также находятся новые поставщики на замену утраченным.