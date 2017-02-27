yulia956688 если вы уверены в озвученных цифрах что вам мешает купить сейчас по 34 а потом продать по 100...никто ничего не знает и не может знать-все эти експерты провидцы как с курсами 100 так и укрепляж до 25 со своими мнениями достойны статуса ванги и нострадамуса проще говоря пальцем в небо...
vitaliian написав:Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько лет
Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.
В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.
У нас как бы нехилые запасы кукурузы, от которых желательно освободить элеваторы, потому что их лет на пять хватит, нам столько не надо). Пшеницы поменьше, но тоже есть. По посевной - часть полей (меньшая) по всей Украине засеяна озимью, в том числе и на оккупированных территориях. Естественно ,если ее сейчас не удобрять, то урожай будет меньше, чем в нормальные годы, но все же. Если до июня боевые действия закончатся и будет возможность ее убрать - это тоже +. Потом, кукурузу и подсолнечник, по крайней мере на Черниговщине, можно еще пару недель не сеять.
мощности ЖД позволяют вывезти 600000 тонн кукурузы, которую разрешили вывозить как и подсолн масло, недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...