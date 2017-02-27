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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9436943794389439>
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:12

Хмельницький

32.70 / 33.50
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:30

yulia956688 если вы уверены в озвученных цифрах что вам мешает купить сейчас по 34 а потом продать по 100...никто ничего не знает и не может знать-все эти експерты провидцы как с курсами 100 так и укрепляж до 25 со своими мнениями достойны статуса ванги и нострадамуса проще говоря пальцем в небо...
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:37

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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:37

konstantin kirovograd Так будет при дальнейшем дефиците со стороны НБУ и банков. И при дальнейшей монополии ЧР. Кто обладает 100% информацией о планах НБУ, тот заработает.
yulia956688
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:38

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Кінець квітня… Так вже закінчилося все чи ще ні?! Ви здається з Запоріжжя… У вас все лише починається!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:43

  edvardd написав:
  Навуходоносор написав:
  vitaliian написав:Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько лет

Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.

В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.


У нас как бы нехилые запасы кукурузы, от которых желательно освободить элеваторы, потому что их лет на пять хватит, нам столько не надо). Пшеницы поменьше, но тоже есть.
По посевной - часть полей (меньшая) по всей Украине засеяна озимью, в том числе и на оккупированных территориях. Естественно ,если ее сейчас не удобрять, то урожай будет меньше, чем в нормальные годы, но все же. Если до июня боевые действия закончатся и будет возможность ее убрать - это тоже +.
Потом, кукурузу и подсолнечник, по крайней мере на Черниговщине, можно еще пару недель не сеять.

мощности ЖД позволяют вывезти 600000 тонн кукурузы, которую разрешили вывозить как и подсолн масло, недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...

Куди йде експорт?! Фантазер, ти мене називала…(с)
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:58

Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.

Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Станом на 1 квітня експортери електроенергії заборгували 2,544 млрд гривень за послуги з її передачі.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/26/686265/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:01

Понад 3 млрд євро виведено з України під час війни
https://www.kmu.gov.ua/news/bep-ponad-3 ... chas-vijni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.04.2022..........27.04.2022
дата розрахунку..............25.04.2022...........26.04.2022
Євро.................................31,4476................31,2223...-0.72%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0673 (вчера 1.0750).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.97 (вчера 101.47)
Взят очередной двухлетний максимум.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:33

Fitch Downgrades Interpipe to 'CCC-'
https://www.fitchratings.com/research/c ... 25-04-2022
greenozon
 
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