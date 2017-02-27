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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9436943794389439
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:52

  greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.

я думаю, нужно списать
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:26

  greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.

Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Станом на 1 квітня експортери електроенергії заборгували 2,544 млрд гривень за послуги з її передачі.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/26/686265/

и при чем здесь курс? ;)

заказная статья - основной долг на Д.Трейдинг (входит в ДТЭК). вранье в том, что долг возник после 24 февраля. 2.5 млрд грн долга за 2 мес - ха-ха. у них давние качели - должные или нет платить экспортеры услуги диспетчеризации - уже годами судятся.

по остальным - долги может и возникли. но, во-первых, эти услуги платит поставщик э/э. они напрямую закупают? мутненько.

по ферросплавным заводам - там есть какая-то мутка, что они запитаны напрямую, даже без Укрэнерго, соответственно не хотят платить. Беня конечно более мутный тип, но там тоже судебные тяжбы

в общем, джинса
Shaman
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  #<1 ... 9436943794389439
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