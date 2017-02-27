greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.
greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.
Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.
заказная статья - основной долг на Д.Трейдинг (входит в ДТЭК). вранье в том, что долг возник после 24 февраля. 2.5 млрд грн долга за 2 мес - ха-ха. у них давние качели - должные или нет платить экспортеры услуги диспетчеризации - уже годами судятся.
по остальным - долги может и возникли. но, во-первых, эти услуги платит поставщик э/э. они напрямую закупают? мутненько.
по ферросплавным заводам - там есть какая-то мутка, что они запитаны напрямую, даже без Укрэнерго, соответственно не хотят платить. Беня конечно более мутный тип, но там тоже судебные тяжбы