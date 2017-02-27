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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9436943794389439
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:26

  greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.

Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Станом на 1 квітня експортери електроенергії заборгували 2,544 млрд гривень за послуги з її передачі.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/26/686265/

и при чем здесь курс? ;)

заказная статья - основной долг на Д.Трейдинг (входит в ДТЭК). вранье в том, что долг возник после 24 февраля. 2.5 млрд грн долга за 2 мес - ха-ха. у них давние качели - должные или нет платить экспортеры услуги диспетчеризации - уже годами судятся.

по остальным - долги может и возникли. но, во-первых, эти услуги платит поставщик э/э. они напрямую закупают? мутненько.

по ферросплавным заводам - там есть какая-то мутка, что они запитаны напрямую, даже без Укрэнерго, соответственно не хотят платить. Беня конечно более мутный тип, но там тоже судебные тяжбы

в общем, джинса
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:47

Qwerty
Наверное человек имеет ввиду, что рашка вывозит наше добро потихоньку :( , экспорт может и идет, только не нами. :(
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:25

Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно. Об этом в ходе телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Официальный курс падает - реальный растет, цены на импорт растут.
В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?

Товари критичного імпорту
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:40

  Василь-Рівне написав:
  Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?

Товари критичного імпорту


а что это, где посмотреть перечень? потому что те же лекарства охренеть как подорожали (
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:55

  Arien написав:
  Василь-Рівне написав:
  Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?

Товари критичного імпорту


а что это, где посмотреть перечень? потому что те же лекарства охренеть как подорожали (



https://ips.ligazakon.net/document/KP220153?an=7
ПЕРЕЛІК
товарів критичного імпорту


Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2022 року N 161,
від 28 лютого 2022 року N 167,
від 1 березня 2022 року N 173,
від 4 березня 2022 року N 191,
від 5 березня 2022 року N 203,
від 6 березня 2022 року N 211,
від 7 березня 2022 року N 219,
від 8 березня 2022 року N 226,
від 10 березня 2022 року N 244,
від 13 березня 2022 року N 266,
від 16 березня 2022 року N 289,
від 19 березня 2022 року N 324,
від 20 березня 2022 року N 336,
від 21 березня 2022 року N 340,
від 26 березня 2022 року N 371,
від 12 квітня 2022 року N 444
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:20

  Arien написав:
  Василь-Рівне написав:
  Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?

Товари критичного імпорту


а что это, где посмотреть перечень? потому что те же лекарства охренеть как подорожали (

Во время войны вы ожидали довоенных цен ?
И ещё недавно было много городов, где не было никаких лекарств. Вообще
pesikot
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