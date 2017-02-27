greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.
Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.
заказная статья - основной долг на Д.Трейдинг (входит в ДТЭК). вранье в том, что долг возник после 24 февраля. 2.5 млрд грн долга за 2 мес - ха-ха. у них давние качели - должные или нет платить экспортеры услуги диспетчеризации - уже годами судятся.
по остальным - долги может и возникли. но, во-первых, эти услуги платит поставщик э/э. они напрямую закупают? мутненько.
по ферросплавным заводам - там есть какая-то мутка, что они запитаны напрямую, даже без Укрэнерго, соответственно не хотят платить. Беня конечно более мутный тип, но там тоже судебные тяжбы
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року N 161, від 28 лютого 2022 року N 167, від 1 березня 2022 року N 173, від 4 березня 2022 року N 191, від 5 березня 2022 року N 203, від 6 березня 2022 року N 211, від 7 березня 2022 року N 219, від 8 березня 2022 року N 226, від 10 березня 2022 року N 244, від 13 березня 2022 року N 266, від 16 березня 2022 року N 289, від 19 березня 2022 року N 324, від 20 березня 2022 року N 336, від 21 березня 2022 року N 340, від 26 березня 2022 року N 371, від 12 квітня 2022 року N 444