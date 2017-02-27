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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9437943894399440
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:27

  Alex2007 написав:
  Arien написав:
  Василь-Рівне написав:Товари критичного імпорту

а что это, где посмотреть перечень? потому что те же лекарства охренеть как подорожали (

https://ips.ligazakon.net/document/KP220153?an=7
ПЕРЕЛІК товарів критичного імпорту

Кава попала в перелік, аж здивувався, але подорожчала...
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:31

  osya1964 написав:pesikot А есть город Киев в котором при налиции крупных фармафирм,Дарница,Фармак,витаминка, и пр цены выросли на 100%.

При куче выехавших специалистов, при проблемах с электо и прочем снабжении, при проблемах логистики компонент для производства, при разфигаченных складах - это не удивительно

Возросли расходы, при падении доходов

Но кто считает иначе, добро пожаловать в Мариуполь или Волноваху, или в Чернигов недели 3 назад, когда не было лекарств вообще за любые деньги
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:07

pesikot При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
osya1964
 
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