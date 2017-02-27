Alex2007 написав:
https://ips.ligazakon.net/document/KP220153?an=7
ПЕРЕЛІК товарів критичного імпорту
Кава попала в перелік, аж здивувався, але подорожчала...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:27
Кава попала в перелік, аж здивувався, але подорожчала...
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:31
При куче выехавших специалистов, при проблемах с электо и прочем снабжении, при проблемах логистики компонент для производства, при разфигаченных складах - это не удивительно
Возросли расходы, при падении доходов
Но кто считает иначе, добро пожаловать в Мариуполь или Волноваху, или в Чернигов недели 3 назад, когда не было лекарств вообще за любые деньги
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:07
pesikot При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
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