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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9437943894399440
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:27

  Alex2007 написав:
  Arien написав:
  Василь-Рівне написав:Товари критичного імпорту

а что это, где посмотреть перечень? потому что те же лекарства охренеть как подорожали (

https://ips.ligazakon.net/document/KP220153?an=7
ПЕРЕЛІК товарів критичного імпорту

Кава попала в перелік, аж здивувався, але подорожчала...
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:31

  osya1964 написав:pesikot А есть город Киев в котором при налиции крупных фармафирм,Дарница,Фармак,витаминка, и пр цены выросли на 100%.

При куче выехавших специалистов, при проблемах с электо и прочем снабжении, при проблемах логистики компонент для производства, при разфигаченных складах - это не удивительно

Возросли расходы, при падении доходов

Но кто считает иначе, добро пожаловать в Мариуполь или Волноваху, или в Чернигов недели 3 назад, когда не было лекарств вообще за любые деньги
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:07

pesikot При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:23

  Василь-Рівне написав:
  Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?

Товари критичного імпорту

лекарства ввозят по курсу 29-но всё равно подняли цены в два раза в аптеках...кому война кому мать родна...Представляю как там наши хапуги на разных уровнях сейчас озолачиваются.Бабло льётся миллиардами баксов в страну,контроля никакого(вооще никакой информации о поимке на взятках за 2 месяца,что просто ложь)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:42

  konstantin kirovograd написав:
  Василь-Рівне написав:
  Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?

Товари критичного імпорту

лекарства ввозят по курсу 29-но всё равно подняли цены в два раза в аптеках...кому война кому мать родна...Представляю как там наши хапуги на разных уровнях сейчас озолачиваются.Бабло льётся миллиардами баксов в страну,контроля никакого(вооще никакой информации о поимке на взятках за 2 месяца,что просто ложь)

все плохо, везде .опа - еще надо в спячку на пять лет - глядишь, жизнь и наладится ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:48

Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:57

  pesikot написав:Во время войны вы ожидали довоенных цен ?
Когда ещё недавно было много городов, где не было никаких лекарств. Вообще

И сейчас есть такие города

Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос...
И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:41

  vitaliian написав:Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu


Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.

Хоть бы дали статус кандидата летом и не заболтали вопрос.
Несколько стран уже десять лет живут в статусе кандидата и никак не выполнят всех условий. Это просто нас решили поддержать и дали на словах надежду.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:44

  Arien написав:Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос...
И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.


Якби ціни щось та комусь були б "должны" в країнах Африки ніколи б не було голоду. Ціни це об'єктивна реальність, нажаль, та індикатор ситуації. Тут ще питання, наскільки реально вони віддзеркалювали раальність до війни, у часи локдаунів.

Те що світ допомагає, не обов'язково означає, що ця допомога покриває усі необхідні витрати війни. Коли природній катаклізм зносить житло, ви можете розповідати кому завгодно і скільки завгодно, хто, кому і що "должен". Та на природу процессів це не вплине аж ніяк. Ціни - один з небагатьох факторів, які дійсно вказують на реальність. Як флюгер та й лише. Куди б ви флюгер не повертали ручками, на напрям вітру це не вплине ніяким чином.
rus
 
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