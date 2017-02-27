Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?
Товари критичного імпорту
лекарства ввозят по курсу 29-но всё равно подняли цены в два раза в аптеках...кому война кому мать родна...Представляю как там наши хапуги на разных уровнях сейчас озолачиваются.Бабло льётся миллиардами баксов в страну,контроля никакого(вооще никакой информации о поимке на взятках за 2 месяца,что просто ложь)
Arien написав:В чем смысл официального курса, что по нему ввозят?
Товари критичного імпорту
лекарства ввозят по курсу 29-но всё равно подняли цены в два раза в аптеках...кому война кому мать родна...Представляю как там наши хапуги на разных уровнях сейчас озолачиваются.Бабло льётся миллиардами баксов в страну,контроля никакого(вооще никакой информации о поимке на взятках за 2 месяца,что просто ложь)
все плохо, везде .опа - еще надо в спячку на пять лет - глядишь, жизнь и наладится
pesikot написав:Во время войны вы ожидали довоенных цен ? Когда ещё недавно было много городов, где не было никаких лекарств. Вообще
И сейчас есть такие города
Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос... И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.
Хоть бы дали статус кандидата летом и не заболтали вопрос. Несколько стран уже десять лет живут в статусе кандидата и никак не выполнят всех условий. Это просто нас решили поддержать и дали на словах надежду.
Arien написав:Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос... И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
Якби ціни щось та комусь були б "должны" в країнах Африки ніколи б не було голоду. Ціни це об'єктивна реальність, нажаль, та індикатор ситуації. Тут ще питання, наскільки реально вони віддзеркалювали раальність до війни, у часи локдаунів.
Те що світ допомагає, не обов'язково означає, що ця допомога покриває усі необхідні витрати війни. Коли природній катаклізм зносить житло, ви можете розповідати кому завгодно і скільки завгодно, хто, кому і що "должен". Та на природу процессів це не вплине аж ніяк. Ціни - один з небагатьох факторів, які дійсно вказують на реальність. Як флюгер та й лише. Куди б ви флюгер не повертали ручками, на напрям вітру це не вплине ніяким чином.