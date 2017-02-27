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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9438943994409441
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 23:01

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu

Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.

Жаль, что об Авессаломе Подводном, Корчинском, Дугине было сказано лишь в ответ на вопросы журналиста, а вот, что касается отца последнего, импровизация снова не помогает.
Igneus
 
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