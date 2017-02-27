vladimir07 написав:vitaliian написав:Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu
Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.
Жаль, что об Авессаломе Подводном, Корчинском, Дугине было сказано лишь в ответ на вопросы журналиста, а вот, что касается отца последнего, импровизация снова не помогает.