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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9438943994409441
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 23:01

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu

Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.

Жаль, что об Авессаломе Подводном, Корчинском, Дугине было сказано лишь в ответ на вопросы журналиста, а вот, что касается отца последнего, импровизация снова не помогает.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 06:30

  somilitark написав:пересічна людина не буде розбиратись, що віталька чи інші корисні агенти тягнули на форум, а зробить для себе інший висновок кремлівський наратив-темник: усі брешуть, нас в Європі, вільній і демократичній не чекають.
то что вы ни в чем не разбираетесь можно лишний раз не афишировать, все кто на форуме больше 10 дней это понимают. Открою вам секрет... Арестович не влияет на мнение чиновников ЕС, шок? Да бывает.

Видеть везде зраду и не верить (как и верить) всему написанному - признаки психических отклонений.

У каждого человека может быть личное мнение, это интервью личное мнение Арестовича. У него нет полномочий говорить от имени чиновников ЕС, не следует его слова воспринимать как библейную истину. Мнение чиновников нужно искать у них в мордокнигах, твиттерах и в официальных каналах.

  somilitark написав:інший висновок кремлівський наратив-темник: усі брешуть, нас в Європі, вільній і демократичній не чекають.
заметьте отом что "все врут" написали вы, а не медуза или арестович. Вы и есть распространитель кремлёвских нарративов, призывающий не верить представителю украинской власти.
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