Додано: Сер 27 кві, 2022 06:30

somilitark написав: пересічна людина не буде розбиратись, що віталька чи інші корисні агенти тягнули на форум, а зробить для себе інший висновок кремлівський наратив-темник: усі брешуть, нас в Європі, вільній і демократичній не чекають. пересічна людина не буде розбиратись, що віталька чи інші корисні агенти тягнули на форум, а зробить для себе інший висновок кремлівський наратив-темник: усі брешуть, нас в Європі, вільній і демократичній не чекають.

somilitark написав: інший висновок кремлівський наратив-темник: усі брешуть, нас в Європі, вільній і демократичній не чекають. інший висновок кремлівський наратив-темник: усі брешуть, нас в Європі, вільній і демократичній не чекають.

то что вы ни в чем не разбираетесь можно лишний раз не афишировать, все кто на форуме больше 10 дней это понимают. Открою вам секрет... Арестович не влияет на мнение чиновников ЕС, шок? Да бывает.Видеть везде зраду и не верить (как и верить) всему написанному - признаки психических отклонений.У каждого человека может быть личное мнение, это интервью личное мнение Арестовича. У него нет полномочий говорить от имени чиновников ЕС, не следует его слова воспринимать как библейную истину. Мнение чиновников нужно искать у них в мордокнигах, твиттерах и в официальных каналах.заметьте отом что "все врут" написали вы, а не медуза или арестович. Вы и есть распространитель кремлёвских нарративов, призывающий не верить представителю украинской власти.