greenozon написав:Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.
Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.
заказная статья - основной долг на Д.Трейдинг (входит в ДТЭК). вранье в том, что долг возник после 24 февраля. 2.5 млрд грн долга за 2 мес - ха-ха. у них давние качели - должные или нет платить экспортеры услуги диспетчеризации - уже годами судятся.
по остальным - долги может и возникли. но, во-первых, эти услуги платит поставщик э/э. они напрямую закупают? мутненько.
по ферросплавным заводам - там есть какая-то мутка, что они запитаны напрямую, даже без Укрэнерго, соответственно не хотят платить. Беня конечно более мутный тип, но там тоже судебные тяжбы
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 12 987 631 741,99 грн. Из них: - до 27.07.2022 - 9.5% - 1 949 246 958,06 грн; - до 02.11.2022 - 10% - 89 939 989,69 грн; - до 21.06.2023 - 11% - 10 948 444 794,24 грн.
Удовлетворены все заявки. Результат выглядит весьма солидно.
Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.
Хоть бы дали статус кандидата летом и не заболтали вопрос. Несколько стран уже десять лет живут в статусе кандидата и никак не выполнят всех условий. Это просто нас решили поддержать и дали на словах надежду.