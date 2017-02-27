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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9437943894399440
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі...
на росії падає, правда, тільки безготівковий

viewtopic.php?p=5427018#p5427018
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:54

  GALeon написав:
77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі...
на росії падає, правда, тільки безготівковий

viewtopic.php?p=5427018#p5427018

Ну, при бандюковиче тоже "па 8" курс прибили -- толку-то?.. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:18

  77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі. Злотий доречі теж дуже впав.

Давайте і я наведу власну версію.
Наприкінці минулого місяця долар теж підскочив. Хоча візуально все було в межах норми.
Чому такі співпадіння?
Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.
Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".
Плюс пройшли дві Пасхи, люди вже так не здають масово валюту для накриття святкового столу, а ось виручка у робітників прилавків щє є, не розсмокталася.
Тобто наклався такий собі касовий розрив.
Бо нічого глобально ні в економіці, ні на фронті не змінилось.
НБУ проводить інтервенції під критичний імпорт, навіть заливка була рекордна на минулому тижні.
Гадаю, що на наступному тижні все устаканиться.
Вже були курси 36 прийом і 40 продаж, причому продаж притримували, навіть 1000 не можна було купити, всі працюють з урахуванням приноса, якщо його немає, то ціна моментально реагує, так і зараз, але все буде добре, треба просто трохи зачекати))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:28

  77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі. Злотий доречі теж дуже впав.


Странно растет. Кросс-курс с евро 1.06 уже .
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:42

Перемога вже скоро!

Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")

Зразу похвалюсь ;) - нас хвалило/дякувало нам вище керівництво, так як саме за останній тиждень - саме наша команда показала кращий результат за інших!👍
Якщо конкретніше, то в орків стало менше:
- 4 танки
- 1 нона
- 2 бензовози
- ще якась ціль була знищена (не уточнили)
- "...а піхоти насікли стільки, що просто капець!" (це слова комдіва)

Так що Успіх завжди там, де... ;)

п.с.
Прикро лише, що перший раз(коли я мав поїхати на передову, але не поїхав) - наші попали під обстріл і завершилось бідою... - 1 - 300й, 1 - 200й

Тож - знищуємо і будемо знищувати орків до останнього їхнього покидька на нашій землі!

Слава Україні!
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