на росії падає, правда, тільки безготівковий
viewtopic.php?p=5427018#p5427018
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 кві, 2022 09:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на росії падає, правда, тільки безготівковий
viewtopic.php?p=5427018#p5427018
Додано: Сер 27 кві, 2022 09:54
Ну, при бандюковиче тоже "па 8" курс прибили -- толку-то?..
Додано: Сер 27 кві, 2022 10:18
Давайте і я наведу власну версію.
Наприкінці минулого місяця долар теж підскочив. Хоча візуально все було в межах норми.
Чому такі співпадіння?
Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.
Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".
Плюс пройшли дві Пасхи, люди вже так не здають масово валюту для накриття святкового столу, а ось виручка у робітників прилавків щє є, не розсмокталася.
Тобто наклався такий собі касовий розрив.
Бо нічого глобально ні в економіці, ні на фронті не змінилось.
НБУ проводить інтервенції під критичний імпорт, навіть заливка була рекордна на минулому тижні.
Гадаю, що на наступному тижні все устаканиться.
Вже були курси 36 прийом і 40 продаж, причому продаж притримували, навіть 1000 не можна було купити, всі працюють з урахуванням приноса, якщо його немає, то ціна моментально реагує, так і зараз, але все буде добре, треба просто трохи зачекати))
Додано: Сер 27 кві, 2022 10:28
Додано: Сер 27 кві, 2022 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:07
А что, "коррекцию" с 30 до 24 вспомнить слабо? Или к примеру кратный девал.
Видимо триггер не срабатывает.
Востаннє редагувалось helter в Сер 27 кві, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:10
Погадайте, когда будет по 24? Только умоляю, не на початках кукурузы.
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:21
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.04.2022...........28.04.2022
дата розрахунку...............26.04.2022............27.04.2022
Євро..................................31,2223.................30,9663...-0.82%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0585 (вчера 1.0673).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.81 (вчера 101.97)
Это пятилетний максимум!
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:24
Мелочь а приятно.
Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Индонезия, несмотря на давление западных стран, отказалась аннулировать приглашение Владимиру Путину.
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