RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9438943994409441>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі...
на росії падає, правда, тільки безготівковий

viewtopic.php?p=5427018#p5427018
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:54

  GALeon написав:
77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі...
на росії падає, правда, тільки безготівковий

viewtopic.php?p=5427018#p5427018

Ну, при бандюковиче тоже "па 8" курс прибили -- толку-то?.. :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 6654
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:18

  77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі. Злотий доречі теж дуже впав.

Давайте і я наведу власну версію.
Наприкінці минулого місяця долар теж підскочив. Хоча візуально все було в межах норми.
Чому такі співпадіння?
Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.
Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".
Плюс пройшли дві Пасхи, люди вже так не здають масово валюту для накриття святкового столу, а ось виручка у робітників прилавків щє є, не розсмокталася.
Тобто наклався такий собі касовий розрив.
Бо нічого глобально ні в економіці, ні на фронті не змінилось.
НБУ проводить інтервенції під критичний імпорт, навіть заливка була рекордна на минулому тижні.
Гадаю, що на наступному тижні все устаканиться.
Вже були курси 36 прийом і 40 продаж, причому продаж притримували, навіть 1000 не можна було купити, всі працюють з урахуванням приноса, якщо його немає, то ціна моментально реагує, так і зараз, але все буде добре, треба просто трохи зачекати))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12300
З нами з: 30.12.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 3352 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:28

  77st написав:
  Олежан написав:Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі. Злотий доречі теж дуже впав.


Странно растет. Кросс-курс с евро 1.06 уже .
vladimir07
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  77st написав:Долар росте у світі

да действительно, от недавней покупки usdt по 0,93 евро остались только приятные воспоминания
подорожание уже около 2 центов
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:21

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:07

  _hunter написав:
  GALeon написав:на росії падає, правда, тільки безготівковий

viewtopic.php?p=5427018#p5427018

Ну, при бандюковиче тоже "па 8" курс прибили -- толку-то?.. :roll:

А что, "коррекцию" с 30 до 24 вспомнить слабо? Или к примеру кратный девал.
Видимо триггер не срабатывает. :mrgreen:
Востаннє редагувалось helter в Сер 27 кві, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
helter
 
Повідомлень: 42
З нами з: 12.05.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:10

  somilitark написав:Гадаю, що на наступному тижні все устаканиться.
Вже були курси 36 прийом і 40 продаж, причому продаж притримували, навіть 1000 не можна було купити, всі працюють з урахуванням приноса, якщо його немає, то ціна моментально реагує, так і зараз, але все буде добре, треба просто трохи зачекати))

Погадайте, когда будет по 24? Только умоляю, не на початках кукурузы.
helter
 
Повідомлень: 42
З нами з: 12.05.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.04.2022...........28.04.2022
дата розрахунку...............26.04.2022............27.04.2022
Євро..................................31,2223.................30,9663...-0.82%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0585 (вчера 1.0673).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.81 (вчера 101.97)
Это пятилетний максимум!
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6456
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5446 раз.
Подякували: 16464 раз.
 
Профіль
45
23
29
2
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:24

Мелочь а приятно.

Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Индонезия, несмотря на давление западных стран, отказалась аннулировать приглашение Владимиру Путину.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9438943994409441>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, asti і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 149, 150, 151
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1505 8332407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 07:50
pesikot
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3039, 3040, 3041
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30404 27285582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 22:50
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.