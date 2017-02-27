Додано: Сер 27 кві, 2022 10:18

77st написав: Олежан написав: Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5 Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5



Долар росте у світі. Злотий доречі теж дуже впав. Долар росте у світі. Злотий доречі теж дуже впав.

Давайте і я наведу власну версію.Наприкінці минулого місяця долар теж підскочив. Хоча візуально все було в межах норми.Чому такі співпадіння?Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".Плюс пройшли дві Пасхи, люди вже так не здають масово валюту для накриття святкового столу, а ось виручка у робітників прилавків щє є, не розсмокталася.Тобто наклався такий собі касовий розрив.Бо нічого глобально ні в економіці, ні на фронті не змінилось.НБУ проводить інтервенції під критичний імпорт, навіть заливка була рекордна на минулому тижні.Гадаю, що на наступному тижні все устаканиться.Вже були курси 36 прийом і 40 продаж, причому продаж притримували, навіть 1000 не можна було купити, всі працюють з урахуванням приноса, якщо його немає, то ціна моментально реагує, так і зараз, але все буде добре, треба просто трохи зачекати))