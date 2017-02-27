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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9438943994409441
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:46

Продолжаем расти

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:51

Як протриматись тим, у яких виручка значно впала?

  somilitark написав:Плюс пройшли дві Пасхи, люди вже так не здають масово валюту для накриття святкового столу, а ось виручка у робітників прилавків щє є, не розсмокталася

Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже, що торгівля в неї ніяка :roll: (і ще й не дуже є вибір, де тепер замовляти товар)

Напевно, знову все як завжди... - люди купують їжу і мінімум інших речей...
- жрачка, жрачка і ще раз жрачка рулить :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.
Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".

Ви думаєте жінки та діти барижать закордоном? Звідки в них гривня?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:14

Вибачте, що знову уточнюю...

1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:19

  Успіх написав:Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже
это при том, что на западной 4 млн беженцев, большая часть из которых осела во Львове, спрос на всё должен быть ого-го . Считайте на питание каждый тратит 3000 в месяц, и без одежды наверное не ходят. В городе где я нахожусь отменили 95% автобусов как по Украине так и местных, куда либо добраться стало проблемой, и топливо на азс присутствует не везде.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:23

  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

только что Киев улица 35 долл продажа и 38 за евро хотят. Наличие даже спрашивать не хочется, не говоря уже про покупать по таким курсам.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:41

Поясните в чем прикол на сервисе Миняйло искажать рыночный курс? Все продают по 33.60, а в комментах пишут 35-36. Что за фантомные боли? Ведь сервис и задумывался как связь с реальностью, в условиях когда НБУ рисует курс с потолка.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:55

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже
это при том, что на западной 4 млн беженцев, большая часть из которых осела во Львове, спрос на всё должен быть ого-го . Считайте на питание каждый тратит 3000 в месяц, и без одежды наверное не ходят. В городе где я нахожусь отменили 95% автобусов как по Украине так и местных, куда либо добраться стало проблемой, и топливо на азс присутствует не везде.

Это у кого без работы еще есть такие суммы на траты. Вижу как люди покупают уже по 2 луковицы и одной моркови, к ним хлеб. Семья из-за капусты спорила брать или нет за 24 грн. кг., вся больше 3 кг по весу.
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