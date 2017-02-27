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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9440944194429443>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:24

  BIGor написав:
  somilitark написав:Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.
Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".

Ви думаєте жінки та діти барижать закордоном? Звідки в них гривня?

Валютним арбітражем займаються зараз люди які катаються за кордон за усілякими акціями, тащуть усе що значно дешевше ніж в нас.
Наприклад усі помітили памперси ДАДА, вони в нас не виробляються, но на них частенько в Польщі дуже суттєві знижки, все просто як апельсин, побачив дешеві памперси, затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам побутової хімії і пропонуєш ті памперси купити. Їх залюбки купують, якщо вони дешевші за аналоги.
Зараз в категорію памперсів попав долар, євро і злотий.
Затарив карточку гривнями в Україні, в Польщі або іншій країні знімаєш ваоюту по курсу офіційний плюс 2 або максимум 3%.
Потім валюту здаєш в обмінку в Неньці або якщо є міняли то їм.
Я гадаю, що канал із цього ланцюжка обірвався і це підкинуло курс.
Бо інших революційних новин для такого потужного зростання котирувань я не бачу.
Тут пів країни було окуповано і курс був менше, а зараз все набагато кращє, а курс чомусь попер.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

_hunter написав:
  GALeon написав:
77st написав:[quote="5426986:Олежан"]Что с валютой вчера сегодня произошло? С чем связан снова рост. В Киеве приём по 33.5


Долар росте у світі...
на росії падає, правда, тільки безготівковий

viewtopic.php?p=5427018#p5427018

Ну, при бандюковиче тоже "па 8" курс прибили -- толку-то?.. :roll:[/quote]І тепер багато хто сумую за Овочем)
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:32

  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:32

  Moneta написав:Поясните в чем прикол на сервисе Миняйло искажать рыночный курс? Все продают по 33.60, а в комментах пишут 35-36. Что за фантомные боли? Ведь сервис и задумывался как связь с реальностью, в условиях когда НБУ рисует курс с потолка.


он уже давным-давно такой странный. Т.е. даже в спокойные времена вечно рисовал какие-то странные загогулины. В конце февраля-начале марта почему-то выше 33 не рисовал, хотя именно тогда залетало к 40-45 на продажу.
Ну не хотят здешние админы привести этот сервис к нормальному уровню, хотя бы как это на минфине реализовано (а там таких заскоков нет и минфин - это вроде как не реклама, поскольку это партнерские конторы вроде) - ну хай так и будет.
Уже сколько раз просил их корректировать левые заскоки на графике - ну не надо им, так не надо, что я могу поделать. Просто теперь даже не смотрю на него, а уж тем более оставлять там заявку. :mrgreen:
p.s/ Можете еще ради интереса глянуть на дату обновления курса евро на https://finance.ua/ua/currency :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 27 кві, 2022 16:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:
  somilitark написав:Плюс пройшли дві Пасхи, люди вже так не здають масово валюту для накриття святкового столу, а ось виручка у робітників прилавків щє є, не розсмокталася

Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже, що торгівля в неї ніяка :roll: (і ще й не дуже є вибір, де тепер замовляти товар)

Напевно, знову все як завжди... - люди купують їжу і мінімум інших речей...
- жрачка, жрачка і ще раз жрачка рулить :roll:
Ще ліки купляють
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:37

Заглядаючи в майбутнє©

  helter написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже
это при том, что на западной 4 млн беженцев, большая часть из которых осела во Львове, спрос на всё должен быть ого-го . Считайте на питание каждый тратит 3000 в месяц, и без одежды наверное не ходят. В городе где я нахожусь отменили 95% автобусов как по Украине так и местных, куда либо добраться стало проблемой, и топливо на азс присутствует не везде.

Это у кого без работы еще есть такие суммы на траты. Вижу как люди покупают уже по 2 луковицы и одной моркови, к ним хлеб. Семья из-за капусты спорила брать или нет за 24 грн. кг., вся больше 3 кг по весу.

Ну тоді так і хочеться сказати - а звідки/з якої кубишки тоді ці люди візьмуть кошти на купівлю нерухомості, та і навіть, на оренду її?
Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз?
Ціни на оренду - також?
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:
  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?
Так
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?

Без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:02

Єврокомісія (ЄК) запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита на весь український експорт до Євросоюзу
https://interfax.com.ua/news/economic/827678.html
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:26

  Успіх написав:
  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?

25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.
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