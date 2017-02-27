Додано: Сер 27 кві, 2022 16:24

BIGor написав: somilitark написав: Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.

Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію". Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею.Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".

Ви думаєте жінки та діти барижать закордоном? Звідки в них гривня? Ви думаєте жінки та діти барижать закордоном? Звідки в них гривня?

Валютним арбітражем займаються зараз люди які катаються за кордон за усілякими акціями, тащуть усе що значно дешевше ніж в нас.Наприклад усі помітили памперси ДАДА, вони в нас не виробляються, но на них частенько в Польщі дуже суттєві знижки, все просто як апельсин, побачив дешеві памперси, затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам побутової хімії і пропонуєш ті памперси купити. Їх залюбки купують, якщо вони дешевші за аналоги.Зараз в категорію памперсів попав долар, євро і злотий.Затарив карточку гривнями в Україні, в Польщі або іншій країні знімаєш ваоюту по курсу офіційний плюс 2 або максимум 3%.Потім валюту здаєш в обмінку в Неньці або якщо є міняли то їм.Я гадаю, що канал із цього ланцюжка обірвався і це підкинуло курс.Бо інших революційних новин для такого потужного зростання котирувань я не бачу.Тут пів країни було окуповано і курс був менше, а зараз все набагато кращє, а курс чомусь попер.