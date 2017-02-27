somilitark написав:Я гадаю, що багато людей барижать і користуються можливістю своєрідного арбітражу, а саме поповнюють банківські картки гривнею в Неньці, а потім, за кордоном, знімають валюту майже за офіційним курсом з цих карток, які були заправлені гривнею. Ліміт на картку, чи може вже на особу 100 000 грн. в місяць, скоріш за все під кінець місяця вже вичерпується можливість робити таку "операцію".
Ви думаєте жінки та діти барижать закордоном? Звідки в них гривня?
Валютним арбітражем займаються зараз люди які катаються за кордон за усілякими акціями, тащуть усе що значно дешевше ніж в нас. Наприклад усі помітили памперси ДАДА, вони в нас не виробляються, но на них частенько в Польщі дуже суттєві знижки, все просто як апельсин, побачив дешеві памперси, затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам побутової хімії і пропонуєш ті памперси купити. Їх залюбки купують, якщо вони дешевші за аналоги. Зараз в категорію памперсів попав долар, євро і злотий. Затарив карточку гривнями в Україні, в Польщі або іншій країні знімаєш ваоюту по курсу офіційний плюс 2 або максимум 3%. Потім валюту здаєш в обмінку в Неньці або якщо є міняли то їм. Я гадаю, що канал із цього ланцюжка обірвався і це підкинуло курс. Бо інших революційних новин для такого потужного зростання котирувань я не бачу. Тут пів країни було окуповано і курс був менше, а зараз все набагато кращє, а курс чомусь попер.
Moneta написав:Поясните в чем прикол на сервисе Миняйло искажать рыночный курс? Все продают по 33.60, а в комментах пишут 35-36. Что за фантомные боли? Ведь сервис и задумывался как связь с реальностью, в условиях когда НБУ рисует курс с потолка.
он уже давным-давно такой странный. Т.е. даже в спокойные времена вечно рисовал какие-то странные загогулины. В конце февраля-начале марта почему-то выше 33 не рисовал, хотя именно тогда залетало к 40-45 на продажу. Ну не хотят здешние админы привести этот сервис к нормальному уровню, хотя бы как это на минфине реализовано (а там таких заскоков нет и минфин - это вроде как не реклама, поскольку это партнерские конторы вроде) - ну хай так и будет. Уже сколько раз просил их корректировать левые заскоки на графике - ну не надо им, так не надо, что я могу поделать. Просто теперь даже не смотрю на него, а уж тем более оставлять там заявку. p.s/ Можете еще ради интереса глянуть на дату обновления курса евро на https://finance.ua/ua/currency
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 27 кві, 2022 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже
это при том, что на западной 4 млн беженцев, большая часть из которых осела во Львове, спрос на всё должен быть ого-го . Считайте на питание каждый тратит 3000 в месяц, и без одежды наверное не ходят. В городе где я нахожусь отменили 95% автобусов как по Украине так и местных, куда либо добраться стало проблемой, и топливо на азс присутствует не везде.
Это у кого без работы еще есть такие суммы на траты. Вижу как люди покупают уже по 2 луковицы и одной моркови, к ним хлеб. Семья из-за капусты спорила брать или нет за 24 грн. кг., вся больше 3 кг по весу.
Ну тоді так і хочеться сказати - а звідки/з якої кубишки тоді ці люди візьмуть кошти на купівлю нерухомості, та і навіть, на оренду її? Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз? Ціни на оренду - також?