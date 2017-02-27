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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9440944194429443
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:40

Столиця (зараз)
34,00 USD 35,00
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Yuri_Z
 
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