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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34
Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:40
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34,00 USD 35,00
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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