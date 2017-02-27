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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34
Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:40
Столиця (зараз)
34,00 USD 35,00
37,00 EUR 38,00
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Yuri_Z
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:54
Ухи ели???
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Investor_K
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:59
Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Таким образом, на 28 апреля портфель военных облигаций в собственности Национального банка составит 70 млрд. грн.
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vitaliian
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:00
Investor_K написав:
Ухи ели???
Это долярчик ограбил орка и приехал за валютой
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:08
Ой+ написав:
25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми
.
Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:13
Успіх написав: Ой+ написав:
25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми
.
Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт
обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?
PShttps://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/ ... hbovtsyam/
Востаннє редагувалось greenozon
в Сер 27 кві, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:14
vitaliian написав: Investor_K написав:
Ухи ели???
Это долярчик ограбил орка и приехал за валютой
А що там грабувати?
Якщо вони(а переважно їхні шматки) розкидані по полю/по посадках, як гній для підживлення нашої землі
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:19
greenozon написав: Успіх написав: Ой+ написав:
25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми
.
Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт
обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?
PShttps://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/ ... hbovtsyam/
Так це потрібно бути весь місяць (всі 30 днів - тоді, наче 100К премія + 13К зарплатня) - а так, то просто розділяють на кількість днів, які воїн перебував на передовій.
Все тут записують - хто/коли/і як
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:45
ramzes4 написав:
1. Без комиссии.
Успіх написав:
1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?
2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.
100 ?
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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