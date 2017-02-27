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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9441944294439444>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:40

Столиця (зараз)
34,00 USD 35,00
37,00 EUR 38,00
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ухи ели???
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:59

Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Таким образом, на 28 апреля портфель военных облигаций в собственности Национального банка составит 70 млрд. грн.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:00

  Investor_K написав:Ухи ели???

Это долярчик ограбил орка и приехал за валютой
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:08

І таке буває))

  Ой+ написав:25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.

Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт :wink: :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:13

  Успіх написав:
  Ой+ написав:25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.

Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт :wink: :D :mrgreen:


обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?

PS
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/ ... hbovtsyam/
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 27 кві, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:14

ЗСУ - зробили всіх разом!©)))

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Ухи ели???

Это долярчик ограбил орка и приехал за валютой

А що там грабувати?
Якщо вони(а переважно їхні шматки) розкидані по полю/по посадках, як гній для підживлення нашої землі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:19

Не хлібом єдиним живе солдат України ©)))

  greenozon написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.

Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт :wink: :D :mrgreen:


обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?

PS
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/ ... hbovtsyam/

Так це потрібно бути весь місяць (всі 30 днів - тоді, наче 100К премія + 13К зарплатня) - а так, то просто розділяють на кількість днів, які воїн перебував на передовій.

Все тут записують - хто/коли/і як :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:45

  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

100 ?
Vadim_
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